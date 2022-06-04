Газзаев: «Семак — лучший тренер сезона, даже альтернатив нет»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о лучшем тренере прошедшего сезона в России.

«Моё мнение, Семак однозначно лучший тренер года. Тут даже нет альтернатив. Федотов? Он произвёл неплохое впечатление, как и Осинькин. Но четыре раза подряд выиграть чемпионат — это выдающееся достижение», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. С тех пор специалист выигрывает чемпионат на протяжении четырёх лет подряд.

Второе место по итогам прошедшего сезона РПЛ заняло «Сочи» Владимира Федотова, а третье — «Динамо» Сандро Шварца. «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина расположились на восьмой строчке.