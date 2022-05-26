«Урал» усилится защитником «Енисея»

«Урал» близок к подписанию защитника «Енисея» Мингияна Бевеева, сообщает «РБ Спорт».

Большую часть минувшего сезона 26-летний защитник провёл в составе КАМАЗа, оказавшись в Красноярске лишь зимой нынешнего года. За клуб из Набережных Челнов Бевеев провёл 26 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также на счету футболиста две передачи в 14 играх за «Енисей».

Контракт Бевеева с красноярским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает правого защитника в 300 тысяч евро.