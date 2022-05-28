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Григалава не извинился перед сотрудником «СКА-Хабаровска»

28 Мая 2022 • 15:41 Комментировать
Химки
3:0
СКА-Хабаровск
окончен

Роман Игнатик, специалист пресс-службы «СКА-Хабаровска», сообщил, что защитник «Химок» Ниа Григалава не извинился за своё поведение в первом стыковом матче (1:0).

Напомним, Григалава обматерил сотрудника «СКА-Хабаровск», который снимал видео на телефон за воротами «Химок». За своё поведение защитник был дисквалифицирован на две игры.

«Никаких извинений не было. Он сказал, что говорил это не мне, а куда-то вверх, но, когда человек говорит «убери камеру, ублюдок», а с камерой стою я, наверное, он лукавит», — приводит слова Игнатика «Спорт-Экспресс».

В данный момент между «СКА-Хабаровском» и «Химками» проходит ответная встреча. Ближе к концу второго тайма впереди подопечные Сергея Юрана — 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки СКА-Хабаровск Гиа Григалава
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