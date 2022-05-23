В «Химках» будет новый генеральный директор

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов занял должность генерального директора клуба.

«Спорт-Экспресс» сообщает о том, что Ульянов стал новым генеральным директором команды после того, как Владимир Габулов оставил свой пост по собственному желанию.

«Химки» заняли 13-е место в Российской премьер-лиге по итогам сезона 2021/22, обыграв в последнем туре московский «Спартак» со счетом 2:1. Теперь подмосковный клуб примет участие в переходных матчах с представителем Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» за право остаться в элитном дивизионе, первая встреча пройдет в гостях 25 мая, а ответная игра — 28 мая.