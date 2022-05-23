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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» будет новый генеральный директор

23 Мая 2022 • 23:29 Комментировать
Химки
...
СКА-Хабаровск
28.05 14:00

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов занял должность генерального директора клуба.

«Спорт-Экспресс» сообщает о том, что Ульянов стал новым генеральным директором команды после того, как Владимир Габулов оставил свой пост по собственному желанию.

«Химки» заняли 13-е место в Российской премьер-лиге по итогам сезона 2021/22, обыграв в последнем туре московский «Спартак» со счетом 2:1. Теперь подмосковный клуб примет участие в переходных матчах с представителем Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» за право остаться в элитном дивизионе, первая встреча пройдет в гостях 25 мая, а ответная игра — 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Габулов Дмитрий Ульянов РПЛ
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ХИМКИ СКА-ХАБАРОВСК
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