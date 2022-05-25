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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Вратарь «Химок» не имел права так поступать, как бы мальчик себя не вёл» эксклюзив

25 Мая 2022 • 20:28 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:0
Химки
окончен

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением по поводу первых переходных матчей за право участия в РПЛ.

- Оба клуба РПЛ, «Химки» и «Уфа», не смогли выиграть первые переходные матчи. Это неожиданность для вас?

- Не сказал бы, что это неожиданность.

- Почему?

- Как бы мы не хотели, представители ФНЛ играли с командами, которые показывают более качественный футбол. «Уфа» и «Химки» играют в ином режиме. Турниры РПЛ и ФНЛ по скоростям и в целом разные. Клубы РПЛ имеют преимущество, потому что у них в соперниках «Зенит», «Спартак», «Локомотив», где собраны игроки высокого уровня. И много легионеров. Результаты матчей мы видим, другое дело качество игры. Я по-иному представлял это себе. Думал, что клубам РПЛ будет гораздо легче достигнуть результат.

- Что мы увидим в ответных встречах?

- Не знаю, но сегодня оба представителя ФНЛ выглядели очень достойно. Они показали динамичный футбол, выдержали нагрузку, много работали. Это были эмоциональные игры. Думаю, что болельщикам они понравились. Ничего пока не решено. «Химки» вообще проиграли. Но в ответных играх все будет с чистого листа. Отмечу, что «Оренбург» по второму тайму вообще мне понравился.

- Почему у «Химок» было так мало моментов? Вроде бы они хорошо двигали мяч.

- Потому что соперник хорошо оборонялся. При каждом удобном случае проводил нацеленные контратаки. У них они были очень хорошо организованы и имели завершенность. В классе «Химки» выглядели лучше. У них лучше держался мяч. Но все это было только до штрафной. А там соперник ничего не дал им сделать. В Хабаровске сложно играть, это ясно: переезд, качество поля, но мы видели уверенную в себе команду ФНЛ, с хорошим пониманием задачи и огромным желанием выйти в РПЛ.

- У кого больше шансов в ответном матче?

- У «Химок». С точки зрения психологии, это их стадион, часовой пояс, подготовка более знакомая. А сопернику надо долететь, попасть в ритм, который будет зависеть от всех нюансов. Мне кажется, что у «Химок» больше шансов. Они должны сохранить свою прописку в РПЛ.

- Что думаете о скандальном поступке Лантратова?

- Такие моменты бывают, когда все задействовано для достижения результата любимой команды. Все средства хороши. И даже те люди, которые находятся около поля и доставляют мяч, больше любят свою команду. Другое дело, что Лантратов не имел права так поступать, как бы мальчик себя не вел в интересах своей команды. С другой стороны похвально, что он нашел мужество извиниться и уладить этот конфликт.

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- Надо ли дисквалифицировать Лантратова на ответный матч?

- Нет. За что? Что тут такого. Мальчик не имеет никаких претензий. Не вижу веских оснований. Если бы Лантратов считал, что не виноват, тогда надо было бы разбираться. А он остыл, пар вышел и вратарь признал, что был не прав.

- «Уфа» сыграла вничью 2:2 с «Оренбургом». Какие перспективы у нее дома?

- Шансов на сохранение прописки больше, чем у «Химок», потому что поражение и ничья – разные вещи. Но в любом случае, оба клуба РПЛ останутся играть в лиге сильнейших.

Елена Григорьевская

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Борис Игнатьев
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