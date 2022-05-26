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Дзюбы в «Спартаке» не будет

26 Мая 2022 • 15:35 Комментировать
Химки
...
СКА-Хабаровск
28.05 14:00

Артём Дзюба не вернётся в «Спартак», сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство московского клуба смущает бэкграунд экс-игрока «Зенита» и отношение к нему со стороны болельщиков «красно-белых», поэтому возвращение футболиста в «Спартак» невозможно.

Напомним, Дзюба — воспитанник московского клуба, игроком которого числился на протяжении девяти лет (2006-2015). После чего футболист перебрался в «Зенит», с которым стал четырёхкратным чемпионом России, а также дважды выигрывал Кубок страны. Недавно Дзюба объявил о своём уходе из петербургского клуба.   

В минувшем сезоне экс-капитан сборной России провёл за «Зенит» 39 матчей, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Артём Дзюба
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