Дзюбы в «Спартаке» не будет

Артём Дзюба не вернётся в «Спартак», сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство московского клуба смущает бэкграунд экс-игрока «Зенита» и отношение к нему со стороны болельщиков «красно-белых», поэтому возвращение футболиста в «Спартак» невозможно.

Напомним, Дзюба — воспитанник московского клуба, игроком которого числился на протяжении девяти лет (2006-2015). После чего футболист перебрался в «Зенит», с которым стал четырёхкратным чемпионом России, а также дважды выигрывал Кубок страны. Недавно Дзюба объявил о своём уходе из петербургского клуба.

В минувшем сезоне экс-капитан сборной России провёл за «Зенит» 39 матчей, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач.