Эммерсон — о возможном отъезде из России: «Давления нет, я сам принимаю решения»

Защитник «СКА-Хабаровска» Эммерсон рассказал, ощущает ли он на себе давление из-за ситуации на Украине.

Напомним, Эммерсон — украинец конголезского происхождения. Футболист признался, что его никто не заставляет покинуть Россию.

«Давления нет. Я даже не знаю, кто мог бы это сделать в вопросе отъезда из России. Я сам принимаю решения, прекрасно знаю, что мне делать», — приводит слова Эммерсона «Матч ТВ».

В данный момент хабаровчане ведут борьбу за участие в следующем сезоне РПЛ, пытаясь превзойти «Химки» по итогам двух стыковых матчей. Первая встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась победой хозяев (1:0), единственный мяч на счету Эммерсона. Ответная игра состоится сегодня, 28 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени.