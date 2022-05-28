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Колосков назвал «Химки» антигероями после победы над «СКА-Хабаровском»

28 Мая 2022 • 17:48 Комментировать
Химки
3:0
СКА-Хабаровск
окончен

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о победе «Химок» над «СКА-Хабаровском» в стыковых матчах за право играть в РПЛ.

«Можно назвать «Химки» героями? Ну какие это герои, если они на четвереньках еле-еле сохранили свое место в Премьер-лиге. Они антигерои. То, что «Химки» обыграли «СКА-Хабаровск» и не ввели большие транспортные расходы для других клубов РПЛ, не является достижением», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Эксперт добавил, что рассуждать на тему больших финансовых расходов для других команд РПЛ – несправедливо. В целом, «Химки» хорошая команда, а главный тренер Сергей Юран зарекомендовал себя успешным тренером на этом уровне.

Напомним, в ответной встрече «Химки» - «СКА-Хабаровск» команда Юрана победила со счётом 3:0 и осталась в Российской премьер-лиге.


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Вячеслав Колосков РПЛ СКА-Хабаровск
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