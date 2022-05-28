Мирзов не забил пенальти, но «Химки» Юрана всё равно разгромили «СКА-Хабаровск» и остались в РПЛ

«Химки» пытались отыграть минимальное поражение от «СКА-Хабаровска» и взять своё в ответном стыковом матче.

Ясности насчёт фаворита переходной пары «СКА-Хабаровск» – «Химки» после первого матча не возникло. Минимальная победа хабаровчан не давала такого понимания. «Армейцы» не пропустили дома, что важно в условиях действия правила гостевого гола, но преимущество в один мяч не является весомым. Что касается перелётов, то обе команды в последнее время проделали путь от Хабаровска до Москвы, а до этого «Химки» слетали в обратном направлении. Часовой пояс для химчан менялся дважды, для хабаровчан – один раз.

Нулевой счёт на «Арене Химки» держался недолго. Падение Руденко в чужой штрафной привело к ВАР-паузе и видеопросмотру. Телезрители увидели повтор раньше, и когда Сергей Иванов шёл к монитору, уже было ясно, что он назначит пенальти. Гащенков чётко наступил на ногу Руденко, когда мяч был в стороне. Одиннадцатиметровый исполнил Глушаков, и исполнил не только результативно, но и красиво – несильно в правую девятку.

Счёт 1:0 в ответной встрече сравнял позиции команд в рамках двухматчевого противостояния. Хозяева хотели побыстрей склонить чашу весов в этом плане в свою сторону. На двенадцатой минуте Руденко выскочил один на один после перехвата Глушакова, однако пробил в Сугробова. Атака хозяев продолжила развитие вторым темпом, пока всё тот же Руденко не завершил её ударом из зоны правого инсайда выше створа. Боженов ещё вскоре прицелился издалека, но тоже не попал.

При этом игра под ливнем с градом носила относительно открытый характер. Атакующая группа хабаровчан не осталась отрезанной от тылов. Если бы они забили, это не стало бы сюрпризом. Незадолго до конца тайма Мануйлов оставил не у дел Идову и ахнул в левый угол, но мяч вытащил Лантратов. А не забиваешь ты – забивают тебе. В компенсированное время «красно-чёрные» разыграли хороший выход к воротам. В финальной его стадии Магомедов прострелил слева, а Мирзов покатил в створ мимо защитника и вратаря (2:0).

Ну а чтобы ещё больше улучшить своё положение, на старте второго тайма химчане извлекли максимум из углового. Магомедов подал справа, Тихий киксанул по мячу головой, случился отскок от Гащенкова, и Долгов в ближнем бою подправил мяч куда надо (3:0). После этого для путёвки в РПЛ хабаровчанам нужно было забивать дважды, и они не опускали руки, старались, давили как могли. И один гол всё-таки провели после стандарта, но он правильно не был засчитан из-за офсайда Камрана Алиева.

Этот эпизод разочаровал гостей, а «Химки» напоследок пошли за четвёртым голом. Главчич навесил слева, и Малыхин ударил головой с отскоком от газона чуть ли не параллельно створу. Боженов издали вогнал мяч в перекладину, и почти сразу же Тихонов в своей штрафной уронил Магомедова. Глушаков к тому времени уже был заменён, и пенальти пробивал Мирзов. Плохо пробил Резиуан – слабо низом в центр створа, Сугробов мяч легко поймал. «Химки» в целом уверенно перебили своё поражение в первом матче и остались в Премьер-лиге.

Кирилл Иванцов