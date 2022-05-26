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Захарян объяснил, почему выбрал «Динамо», а не «Зенит»

26 Мая 2022 • 14:41 Комментировать
Химки
...
СКА-Хабаровск
28.05 14:00

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, почему в своё время оказался в московском клубе, а не в «Зените», который также проявлял к нему интерес.

Захарян объяснил своё решение тем, «Динамо» — единственный клуб, который был готов пригласить молодого футболиста без просмотра.

«Зенит» и «Динамо» интересовались мной в разное время. Петербургский клуб проявил интерес на полгода-год раньше, но меня туда не взяли. Именно в «Динамо» действительно хотели, чтобы я перешёл в команду», — заявил Захарян YouTube-каналу «Соколиный взгляд».

В прошедшем сезоне РПЛ 19-летний Захарян провёл в составе «бело-голубых» 29 матчей, отметившись в них семью голами и восемью результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Арсен Захарян
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