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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» объяснили отсутствие Мамаева и Жиркова в матче против «СКА-Хабаровска»

25 Мая 2022 • 15:23 Комментировать
Химки
...
СКА-Хабаровск
28.05 14:00

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал отсутствие первом стыковом матче против «СКА-Хабаровска» полузащитника Павла Мамаева и защитника Юрия Жиркова.

«Это тренерское решение: значит, не были готовы. Сергей Николаевич взял только тех, кто готов по спортивному принципу», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».  

Терюшков отказался комментировать возможное продление контрактов с футболистами, отметив, что клуб вернётся к этому вопросу после 28 мая.

В первом стыковом матче за право принимать участие в следующем сезоне РПЛ «СКА-Хабаровск» сумел одолеть на своём поле подопечных Сергея Юрана (1:0). Ответная встреча состоится в субботу, 28 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Юрий Жирков Павел Мамаев СКА-Хабаровск Роман Терюшков
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ХИМКИ СКА-ХАБАРОВСК
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