В «Химках» объяснили отсутствие Мамаева и Жиркова в матче против «СКА-Хабаровска»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал отсутствие первом стыковом матче против «СКА-Хабаровска» полузащитника Павла Мамаева и защитника Юрия Жиркова.

«Это тренерское решение: значит, не были готовы. Сергей Николаевич взял только тех, кто готов по спортивному принципу», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Терюшков отказался комментировать возможное продление контрактов с футболистами, отметив, что клуб вернётся к этому вопросу после 28 мая.

В первом стыковом матче за право принимать участие в следующем сезоне РПЛ «СКА-Хабаровск» сумел одолеть на своём поле подопечных Сергея Юрана (1:0). Ответная встреча состоится в субботу, 28 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени.