Терюшков: «Химки» не покинут РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, чего ждёт от предстоящей встречи против «СКА-Хабаровск».

«У нас будет дополнительная мотивация завтра. Будем играть с запредельной отдачей, 200% на победу», — заявил Терюшков «Чемпионату».

Помимо этого, Терюшков сказал, что команда выполнит поставленную задачу, «Химки» не покинут Российскую премьер-лигу ни при каких обстоятельствах.

Ответная встреча между «Химками» и «СКА-Хабаровск» за право играть в следующем сезоне чемпионата России пройдет завтра, 28 мая. В первом матче подмосковный клуб потерпел гостевое поражение 0:1.