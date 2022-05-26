Сенников: «Оздоев не подходит «Локомотиву»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в московский клуб.

Напомним, вчера, 25 мая петербургский клуб сделал официальное объявление об уходе игрока.

Экс-футболист считает, что 29-летний Оздоев не соответствует стратегии московского клуба, направленной на покупку молодых футболистов.

«У «Локомотива» сейчас совсем другая политика. Еси уж они Смолова продали, то Оздоев точно не входит в планы клуба», — приводит слова сенникова «Спорт день за днём».

В минувшем сезоне Оздоев провёл в составе «Зенита» 16 матчей, забив два гола и единожды ассистировав партнёрам. Цвета клуба из Санкт-Петербурга футболист защищал с 2018 года.