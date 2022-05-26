В «Локомотиве» не ждут Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что в клубе не обсуждалось возможное возвращение Алексея Миранчука, который в настоящий момент защищает цвета «Аталанты».

Леонченко признался, что «Локомотив» уважает Миранчука, но громких перемен в составе «железнодорожников» нынешним летом ждать не стоит.

«По информации нашего спортивного блока могу сказать, что состав команды на следующий сезон укомплектован. Возможны только незначительные изменения», — цитирует Леонченко «Матч ТВ».

Миранчук является воспитанником «Локомотива». Осенью 2020 года полузащитник перешёл в «Аталанту» за 14,5 миллионов евро. Контракт игрока сборной России с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 11 миллионов.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Аталанту» 25 матчей, забив в них два гола, а также отдав пять результативных передач.