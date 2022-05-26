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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» не ждут Миранчука

26 Мая 2022 • 15:07 Комментировать
Химки
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СКА-Хабаровск
28.05 14:00

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что в клубе не обсуждалось возможное возвращение Алексея Миранчука, который в настоящий момент защищает цвета «Аталанты».

Леонченко признался, что «Локомотив» уважает Миранчука, но громких перемен в составе «железнодорожников» нынешним летом ждать не стоит.

«По информации нашего спортивного блока могу сказать, что состав команды на следующий сезон укомплектован. Возможны только незначительные изменения», — цитирует Леонченко «Матч ТВ».

Миранчук является воспитанником «Локомотива». Осенью 2020 года полузащитник перешёл в «Аталанту» за 14,5 миллионов евро. Контракт игрока сборной России с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 11 миллионов.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Аталанту» 25 матчей, забив в них два гола, а также отдав пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Владимир Леонченко Алексей Миранчук
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