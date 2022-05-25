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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лантратов рассказал, зачем толкнул болбоя

25 Мая 2022 • 17:01 Комментировать
Химки
...
СКА-Хабаровск
28.05 14:00

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал эпизод, произошедший по ходу первого стыкового матча со «СКА-Хабаровском» (0:1).

Напомним, ближе к концу второго тайма вратарь гостей толкнул болбоя, подававшего мячи. Лантратов считает, что болбои на протяжении всего матча не спешили подавать мячи, задерживая игру.

«Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча. Понимаю его прекрасно, он поддерживает свою команду», — цитирует Лантратова «Спорт-Экспресс».

Вратарь также рассказал, что после игры поговорил сс мальчиком в подтрибунном помещении, уладив конфликт.

Ответный матч между «Химками» и «СКА-Хабаровском» состоится в субботу, 28 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки СКА-Хабаровск Илья Лантратов
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ХИМКИ СКА-ХАБАРОВСК
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