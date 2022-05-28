«СКА-Хабаровск» взял на ответный матч с «Химками» болбоя, которого толкнул Лантратов

Представители «СКА-Хабаровска» решили взять на ответный поединок с «Химками» мальчика-болбоя, который стал известен после инцидента с голкипером Ильёй Лантратовым.

Как в своих социальных сетях написал представитель пресс-службы «армейцев» Роман Игнатик, он собирается снова дежурить за воротами «Химок» вместе с самым быстрым болбоем, которого в прошлый раз толкнул Лантратов.

Напомним, что в концовке первого матча между «СКА-Хабаровском» и «Химками» голкипер подмосковной команды грубо оттолкнул болбоя, который долго отдавал вратарю мяч. В итоге «армейцы» одержали минимальную победу со счётом 1:0. Ответная встреча состоится сегодня в 14.00 по московскому времени.