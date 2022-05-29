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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухарчук: «Химки» должны играть в РПЛ

29 Мая 2022 • 11:30 Комментировать
Химки
3:0
СКА-Хабаровск
окончен

Российский полузащитник «Химок» Илья Кухарчук в разговоре с журналистами высказался по поводу сезона подмосковной команды.

Кухарчук сказал «Спорт-Экспрессу», что психологически было очень тяжело играть в стыковых матчах, но «Химки» должны были остаться в РПЛ. Полузащитник отметил, что подмосковный клуб обыграл «СКА-Хабаровск», так как больше хотел играть в элитном дивизионе. Кухарчук выразил надежду, что в следующем сезоне «Химки» сумеют взлететь.

Напомним, что в этом сезоне «Химки» заняли 13-ю строчку в РПЛ, а затем в стыковых матчах сумели обыграть «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Российская Премьер-Лига Илья Кухарчук
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