Кухарчук: «Химки» должны играть в РПЛ

Российский полузащитник «Химок» Илья Кухарчук в разговоре с журналистами высказался по поводу сезона подмосковной команды.

Кухарчук сказал «Спорт-Экспрессу», что психологически было очень тяжело играть в стыковых матчах, но «Химки» должны были остаться в РПЛ. Полузащитник отметил, что подмосковный клуб обыграл «СКА-Хабаровск», так как больше хотел играть в элитном дивизионе. Кухарчук выразил надежду, что в следующем сезоне «Химки» сумеют взлететь.

Напомним, что в этом сезоне «Химки» заняли 13-ю строчку в РПЛ, а затем в стыковых матчах сумели обыграть «СКА-Хабаровск».