Губерниев: «Григалава повёл себя как быдло»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку поведению защитника «Химок» Гиа Григалавы в первом стыковом матче против «СКА-Хабаровск» (0:1).

Напомним, по ходу встречи Григалава обматерил болбоя, который, по мнению футболиста, специально затягивал время матча, держа мяч в своих руках. Голкипер же подмосковной команды Илья Лантратов толкнул мальчика, но позже помирился с ним.

«Мне стыдно за Григалаву. Он повёл себя как быдло. За это он должен понести дисциплинарное наказание, как и Лантратов», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч завершился победой хабаровчан (1:0). Ответная встреча состоится в субботу, 28 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени.