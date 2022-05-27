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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» не смогут заявлять новых футболистов

27 Мая 2022 • 18:48 Комментировать
Химки
...
СКА-Хабаровск
Через 18 ч. 27 мин.

Российский футбольный союз наложил запрет на регистрацию новых игроков для «Химок».

Официальный сайт РФС сообщил, что «Химки» не смогут регистрировать новых футболистов. Причиной этому стал долг клуба перед «Чертаново» за трансфер Артёма Соколова.

Ранее двух игроков «Химок» наказали за участие в инциденте в игре против «СКА-Хабаровск». Гиа Григалава пропустит две ближайшие встречи, а Илья Лантратов заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ответный матч за право играть в следующем сезоне РПЛ между «Химками» и «СКА-Хабаровск» пройдет 28 мая, в первой встрече победу одержал хабаровский клуб со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки РФС Чертаново РПЛ Гиа Григалава Илья Лантратов Артём Соколов
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ХИМКИ СКА-ХАБАРОВСК
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