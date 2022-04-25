Чистяков: «Слава богу, что мы выстояли и забили ещё один гол»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Зенит» (1:3) Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч ТВ».

- Честно говоря, очень стремился [к призу лучшему игроку матча] и очень хотел подержать его в руках. Спасибо тому, кто выбрал меня и сидел в студии. Спасибо всем, очень приятно.

- По игре. Был тревожный отрезок для «Зенита», когда «Краснодар» в игру вернулся. Прямо скажем, начал поджимать где-то на кураже, может быть. Было тревожно в тот момент на поле?

- Конечно, было тревожно, мы вели 2:0, как вы видели, не нужно было гол пропускать. Мы пропустили в свои ворота. Когда ты пропускаешь, счет 1:2, когда у тебя большое давление, когда там «Динам» подпирает, поэтому было большое давление, мы чуть-чуть подсели. Наверное, где-то перестраховывались и стали играть осторожнее. У «Краснодара» были хорошие моменты. Слава богу, что мы выстояли и забили еще один гол. Поэтому эта победа вдвойне приятнее.

- Шесть очков теперь отрыв от «Динамо». Кто станет чемпионом России в этом году?

- Это мы посмотрим в конце сезона, игр еще достаточно много, поэтому и в коем случае нельзя расслабляться. Шесть очков - это ни о чем еще не говорит, впереди еще четыре матча, на каждый надо выходить только на победу. Дай бог, чтобы мы стали чемпионами. Праздновать будем только в конце.