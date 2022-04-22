Семак: «Нас ждет тяжёлый матч в Краснодаре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях о предстоящей встрече его команды с «Краснодаром».

«Чем опасен «Краснодар» для нас? Думаю, все команды с особым настроем готовятся к матчам против «Зенита», и «Краснодар» не исключение. Каждая команда пытается победить у себя дома», - цитирует слова Семака официальный сайт клуба. Специалист отметил, что у «Краснодара» очень хорошая молодая команда, которая регулярно набирает очки. Играть с ними в гостях всегда очень тяжело, поэтому «Зенит» готовится к сложной встрече.

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрал 55 очков в 25 матчах этого сезона. «Краснодар» располагается на пятом месте, имея 39 очков и один матч в запасе.