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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чемпионская победа? «Зенит» в гостях переиграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на 6 очков

25 Апреля 2022 • 20:54 Комментировать (4)
Краснодар
1:3
Зенит
окончен

«Зенит» и «Краснодар» в понедельник закрывали 26-й тур чемпионата России.

Протокол игры  
Краснодар 1:3Зенит
  35'Сергеев Иван (0:1)
  42'Малком Филипе (0:2)
(1:2) Манелов Ираклий73'   
   Оздоев Магомед (1:3)
Сафонов МатвейПетров СергейЛитвинов ВячеславСорокин ЕгорИсаенко ОлегВолков Сергей Евгеньевич  65' (Манелов Ираклий (  65'   85') Газинский Юрий  61' (Черников Александр (  61') Якимов Вячеслав  61' (Мацукатов Алекс (  61') Кривцов НикитаИонов Алексей  75' (Ильин Владимир (  75') Олусегун Олакунле  65' (Апеков Руслан (  65')
Запасные: Самко ВладиславМартынович АлександрБородин Сергей АлексеевичАгкацев СтаниславКокоев ДавидГородов ЕвгенийЧернов Евгений
Кержаков МихаилБарриос ВилмарЧистяков ДмитрийАлип НуралыКузяев ДалерВендел Маркус  60' (Круговой Данил (  60') Клаудиньо  78' (Ерохин Александр (  78') Дуглас СантосМалком ФилипеСергеев Иван  59' (Мостовой Андрей (  59'   85') Алберто Юри  78' (Оздоев Магомед (  78')
Запасные: Одоевский ДаниилСутормин АлексейАдамов АрсенКизеев Михаил
25 апреля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Закрывал 26-й тур РПЛ чемпион. Выезд в Краснодар простым не бывает, но сейчас «быки» не так опасны, что доказали, например, «Крылья Советов» в прошлом туре. Самарцы просто на классе переиграли молодёжь Сторожука, приправленную Сафоновым, Ионовым и Газинским. «Зенит» обладает составом куда более классным, сравнение фамилий на бумаге, конечно, вызывало страх за «Краснодар» перед началом матча. Но легко команда Сторожука никому не сдавалась.

Вот и против «Зенита» краснодарцы смотрелись добротно. Начали вообще с преимуществом, ничуть не пугались именитого соперника. Первый интересный момент в матче случился как раз за исполнением «быков». На исходе получаса игры левым краем пришла атака «Краснодара», Исаенко оказался в полном одиночестве и опасно прострелил, Дуглас Сантос опередил Волкова, но решил, что наступление нужно завершить ударом. По своим воротам пробил бразилец, а «Зенит» спасла только перекладина, от которой мяч еще чуть не заскочил за линию ворот.

Правда, как раз после этого момента преимущество гостей стало более заметным. Всё-таки «Краснодар» стал сильно жаться к воротам. Клаудиньо получил мяч в метре от дуги штрафной площади, осмотрелся и классно пробил под перекладину. Матвей Сафонов в кошачьем прыжке мяч достал, выручив «Краснодар». А следом пришёл и гол.

Любит «Зенит» забивать под занавес тайма, так случилось и в этот раз. Далер Кузяев в центре штрафной площади пытался на развороте убрать защитника, но тот на финт не купился. Однако мяч отскочил точно на Сергеева, Ивану осталось лишь расстрелять Сафонова – 0:1. «Краснодар» успел ответить шикарных проходом Олусегуна. Нигериец головой пробросил мяч мимо Чистякова, оставил Дмитрия не у дел и метров с 15 пальнул в дальний угол – немного не попал. А «Зенит» не разменивался – забил второй.

Вендел из центрального круга отдал отличный пас на ход Малкому, моментально вскрыв оборону «Краснодара». Малком выскочил на рандеву с Сафоновым, пробил не лучшим образом, но Матвей пропустил мяч под ногой – 0:2. Вопросы о победителе матча, пожалуй, отпали за первый тайм. «Зенит» далее не стал события форсировать, отдав мяч хозяевам, у которых старался один Олусегун. Много боролся нигериец, высекал искры, но ничего толкового создать не сумел. Хотя крови питерской обороны попил изрядно.

На поле событий особо не было, зато тренеры общими усилиями умудрились за 6 минут сделать 6 замен. Как раз после прострела одного из свежих игроков (Кругового) Юри Алберто получил возможность пробить из центра штрафной площади, но с разворота пальнул куда-то на трибуны. И тут «Краснодар» вдруг забил: быстро разыграли аут, Апеков от самой лицевой линии навесил, а свободный Манелов головой пробил точно в угол – 1:2. «Краснодар» отличился первым же ударом в створ.

В концовке «быки» очень круто поддавили «Зенит», доставив массу нервных минут Сергею Семаку. Но питерцы победу удержали, забив ещё и третий гол. Малком разогнал контратаку передачей на Мостового, Андрей шикарно прострелил, а Магомед Оздоев успокоил «Краснодар» - 1:3. Питерцы сообразили себе 6-очковый отрыв от «Динамо», а осталось провести всего четыре тура.

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окончен Краснодар 1:3 Зенит 12.00 6.20 1.28
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