«Матч ТВ» показал счёт 1:0 в пользу «Зенита» за две минуты до реального гола

В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» на своей арене принимает «Зенит».

На 33-й минуте в одной из пауз в игре «Матч ТВ» показал на ТВ - табло счет 1:0 в пользу «Зенита», хотя никто не забивал. Спустя две минуты счет открыл форвард «сине-бело-голубых» Иван Сергеев.

Российский нападающий принял передачу от Далера Кузяева в штрафной площади и вколотил мяч в ворота. Второй мяч в ворота «Краснодара» на 42-й минуте забил Малком после голевой передачи от Вендела.

Таким образом, счет после первого тайма 2:0 в пользу «Зенита». За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.