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Крапухин: «На тренировках «Зенита» впечатлял Ракицкий, а Ловрен ничем не лучше Чистякова»

23 Апреля 2022 • 10:49 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
7.30 4.90 1.40
25.04 19:00

Бывший нападающий «Зенита» Станислав Крапухин поделился мнением об игроках питерской команды.

«На тренировках удивлял Ракицкий. Он обладает лучшей левой ногой в РПЛ, а может, и в Европе. Мяч такие траектории вытворял!

Деян Ловрен показался обычным защитником высокого уровня. Ничем не выделялся. Тот же Чистяков выглядит примерно так же», приводил слова Крапухина «Спорт день за днём».

Кроме того, футболист отметил нападающего петербуржцев Артёма Дзюбу. Крапухин считает, что в работе бывшего капитана сборной России есть много важных мелочей, которые ценятся в футболе, в том числе и умение отдать разрезающую передачу, которую никто не видит.

В настоящий момент 24-летний Крапухин защищает цвета латвийского клуба «Ауда».  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий Артём Дзюба Деян Ловрен Дмитрий Чистяков Станислав Крапухин
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