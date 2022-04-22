Бывший голкипер «Зенита» — о Кержакове: «Он изначально не вратарь, тряпочный какой-то»

Бывший вратарь «Зенита», а ныне детский тренер Андрей Мананников поделился мнением об уровне вратарей питерской команды.

«В «Зените» вратарей нет — это сто процентов. Кержаков изначально не вратарь, какой-то тряпочный он», — приводит слова Мананникова Sport24.

Напомним, что голкипер является воспитанником петербуржского клуба и родным братом бывшего нападающего сборной России, а ныне главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова. В текущем сезоне 35-летний вратарь провёл за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, пропустив 22 мяча и ещё девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.