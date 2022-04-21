Агент рассказал, вернётся ли Кайо в «Краснодар»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о дальнейших планах бразильского футболиста.

«С Кайо всё хорошо, он по-прежнему тренируется в Бразилии. Мы находимся в постоянном контакте с «Краснодаром», но пока говорить о его возвращении в Россию рано», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Напомним, ранее Кайо воспользовался опцией предоставленной ФИФА, приостановив контракт с российским клубом. В текущем сезоне РПЛ 26-летний футболист провёл 16 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.