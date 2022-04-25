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Деменко: «Краснодар» ещё борется за медали» эксклюзив

25 Апреля 2022 • 00:15 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
7.90 5.10 1.38
Через 18 ч. 0 мин.

Бывший футболист «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «быками» и «сине-бело-голубыми».

«Игры «Зенита» и «Краснодара» всегда интересны, обе команды играют в открытый футбол. У них нет игры от обороны. Один из важнейших аспектов их встреч - реализация. Везение тоже играет немаловажную роль. Матчи между этими командами практически не заканчиваются одним мячом, ждём открытого футбола. Думаю, будет очень интересный и хороший матч.

«Краснодар» ещё борется за медали в принципе. Они способны обыграть команду, которая стоит выше них в турнирной таблице. «Зенит» уступил «Алании», команде из ФНЛ. Понятно, что регулярно ы чемпионате такого быть не может, но в отдельно взятом матче может выиграть и заведомый аутсайдер у явного фаворита. «Краснодар» будет играть в свой футбол, «Зенит» в свой. Футбол должен быть обоюдоострый, потому что обе команды любят играть в контроль мяча. Не думаю, что команда, забившая первой, сядет в оборону. Игра, наоборот, откроется ещё больше. Тут как раз важнейшими факторами и станут реализация и удача. Любая команда способна сделать результат, который никто из зрителей не ждал.

Мотивация у игроков «Краснодара» будет в порядке, они понимают силу «Зенита». Для питерцев эта игра будет важной, они будут максимально мотивированными. Для «Зенита» очень важен настрой, вот в игре с «Аланией» нужного настроя не было. К тому же у «Алании» была очень сильная поддержка. В Краснодаре может произойти всё. Но даже если «быки» забьют два гола, то «Зенит» так просто не уступит, они будут биться до конца. Будет очень интересная игра. Ни одна команда не будет сушить игру и играть на ничью, обе команды будут играть только на победу. «Зенит» и «Краснодар» - единственные команды, которые умышленно не играют у оборонительный футбол. Обе команды предпочитают контролировать мяч, чтобы заставить соперников уставать», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Максим Деменко
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КРАСНОДАР ЗЕНИТ
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окончен ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва
25.04  19:00 Краснодар ... Зенит 6.40 4.30 1.53
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