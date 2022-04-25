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Семак: «Ничего не решено абсолютно, четыре тура, шесть очков отрыв»

25 Апреля 2022 • 21:19 Комментировать (2)
Краснодар
1:3
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч ТВ».

- Интересно, игра во втором тайме и тот отрезок, когда «Краснодар» забил. Стало тревожно в те минуты?

- Это футбол. В принципе, и в первом тайме у нас были моменты, и у наших ворот два момента. Один раз по своим воротам пробили, и еще был опасный момент, где немного в обороне сыграли неаккуратно. То есть, было два таких хороших момента. Во втором тайме вышли понадежнее, до пропущенного мяча играли хорошо и могли еще забить. Но гол перевернул игру, естественно, дома при своих болельщиках уже при минимальном счете 1:2 сложнее стало гораздо - давление, эмоции, «Краснодар» заиграл совсем по-другому. Конечно, было непросто, моменты, которые были, по крайней мере, давление точно создавали. С угловых, и дальние удары. Конечно, при минимальном счете всегда есть риск пропустить любой рикошет или пенальти, все, что угодно. Поэтому третий гол пришелся как нельзя кстати, в сложном и тяжелом матче он добавил эмоций. При счете 2:0 могли третий забить и заканчивать игру, но это футбол. К сожалению, поплатились за ошибки в обороне теми нервами, которые были в концовке. Но никому не было легко и не будет легко. Мы со своей стороны выиграли, набрали три важных очка и будем готовиться к следующему матчу.

- Мы смотрим в турнирную таблицу, отрыв в шесть очков, два следующих матча «Зенита» в Санкт-Петербурге. Четыре тура до конца. О чем вы думаете прямо сейчас?

- Пока ни о чем, сейчас позовем ребят и будем думать, как будем следующую игру играть. Ничего не решено абсолютно, четыре тура, шесть очков отрыв, отрыв маленький, но нам никто не будет дарить очки ни в сегодняшнем матче, ни в предыдущих матчах. Любая победа дается сложно, поэтому мы должны очень основательно подготовиться к следующему матчу, делать наше дело, выкладываться в каждом матче и играть в хороший футбол, добиваться того результата, который нас устроит.

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Зенит Сергей Семак
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окончен Краснодар 1:3 Зенит 12.00 6.20 1.28
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