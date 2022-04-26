Манелов высказался о своём голе в ворота «Зенита»

Молодой российский полузащитник «Краснодара» Ираклий Манелов поделился с журналистами мнением по поводу своего забитого мяча в ворота питерского «Зенита».

Ираклий сказал Rusfootball.info, что он доказал, что в его родных Выселках умеют играть в футбол. Молодой игрок отметил, что перед выходом на поле тренер «Краснодара» Сторожук попросил его никого не бояться и просто наслаждаться игрой. Манелов добавил, что на тренировках всегда отрабатывает подобные моменты и старается реализовывать все свои шансы.

Напомним, что Манелов отметился голом в ворота «Зенита», но это не спасло краснодарскую команду от поражения. «Быки» уступили питерскому клубу со счётом 1:3.