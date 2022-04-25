Сторожук: «Реализация и исполнение не на уровне»

В последнем матче 26-го тура чемпионата России питерский «Зенит» уверенно переиграл «Краснодар», оторвавшись на шесть очков от московского «Динамо» за четыре тура до конца чемпионата. Исполняющий в настоящий момент обязанности главного тренера краснодарской команды Александр Сторожук прокомментировал итоги встречи. По его словам, против «Краснодара» был целый ряд обстоятельств, которые помешали команде выступить лучше.

Наверно, пропущенные в первом тайме мячи были необязательными. Второй тайм сыграли намного лучше, создали много моментов, реализация и исполнение немного не на том уровне пока, - цитирует ио наставника южной команды Sport24.