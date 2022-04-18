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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, как «Зенит» будет добираться на матч с «Краснодаром»

18 Апреля 2022 • 12:51 Комментировать
Краснодар
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Зенит
5.60 4.70 1.50
25.04 19:00

Журналистам стало известно о том, как футболисты питерского «Зенита» будут добираться на матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».

По информации «Спорт-Экспресса», питерская команда будет добираться до Краснодара через Ставрополь. Именно из этого города «сине-бело-голубые» на автобусе отправятся в Краснодар. Таким же маршрутом «Зенит» будет добираться обратно в Санкт-Петербург. Напомним, что из-за ограничения полётов команды вынуждены добираться до Краснодара подобными путями.

Поединок между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 25 апреля в 19.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Российская Премьер-Лига
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КРАСНОДАР ЗЕНИТ
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