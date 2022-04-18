Стало известно, как «Зенит» будет добираться на матч с «Краснодаром»

Журналистам стало известно о том, как футболисты питерского «Зенита» будут добираться на матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».

По информации «Спорт-Экспресса», питерская команда будет добираться до Краснодара через Ставрополь. Именно из этого города «сине-бело-голубые» на автобусе отправятся в Краснодар. Таким же маршрутом «Зенит» будет добираться обратно в Санкт-Петербург. Напомним, что из-за ограничения полётов команды вынуждены добираться до Краснодара подобными путями.

Поединок между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 25 апреля в 19.00 по московскому времени.