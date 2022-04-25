Черников не выйдет в стартовом составе на матч против «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников не попадёт в стартовый состав на матч против «Зенита», который состоится сегодня, 25 апреля. Причиной подобного решения стало микроповреждение, полученного футболистом. Информацию об этом предоставил «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе.

В текущем сезоне Черников провёл 18 матчей, отметившись двумя голами, также на счету полузащитника два удаления.

Матч «Зенит» – «Краснодар» начнётся в 19:00 по московскому времени. Наш портал покажет прямую текстовую трансляцию поединка.