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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черников не выйдет в стартовом составе на матч против «Зенитом»

25 Апреля 2022 • 12:15 Комментировать (1)
Краснодар
...
Зенит
7.90 5.10 1.38
Через 4 ч. 21 мин.

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников не попадёт в стартовый состав на матч против «Зенита», который состоится сегодня, 25 апреля. Причиной подобного решения стало микроповреждение, полученного футболистом. Информацию об этом предоставил «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе.

В текущем сезоне Черников провёл 18 матчей, отметившись двумя голами, также на счету полузащитника два удаления.

Матч «Зенит» – «Краснодар» начнётся в 19:00 по московскому времени. Наш портал покажет прямую текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Александр Черников
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КРАСНОДАР ЗЕНИТ
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25.04  19:00 Краснодар ... Зенит 6.40 4.30 1.53
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