Круговой: «Мы ещё не чемпионы»

В последнем матче 26-го тура чемпионата России питерский «Зенит» уверенно переиграл «Краснодар», оторвавшись на шесть очков от московского «Динамо» за четыре тура до конца чемпионата. Москвичи свой матч в этом туре проиграли ЦСКА.

Это означает, что две победы гарантируют питерцам победу в чемпионате, но защитник «Зенита» Данил Круговой призвал не делить пресловутую шкуру медведя, а играть в привычном темпе. Он заявил, что нет оснований досрочно присуждать «Зениту» корону.

- «Зенит» еще не чемпион, надо еще сыграть. Сыграем, тогда и будем праздновать, - цитирует защитника питерской команды Sport24.