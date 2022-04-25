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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой: «Мы ещё не чемпионы»

25 Апреля 2022 • 22:52 Комментировать
Краснодар
1:3
Зенит
окончен

В последнем матче 26-го тура чемпионата России питерский «Зенит» уверенно переиграл «Краснодар», оторвавшись на шесть очков от московского «Динамо» за четыре тура до конца чемпионата. Москвичи свой матч в этом туре проиграли ЦСКА.

Это означает, что две победы гарантируют питерцам победу в чемпионате, но защитник «Зенита» Данил Круговой призвал не делить пресловутую шкуру медведя, а играть в привычном темпе. Он заявил, что нет оснований досрочно присуждать «Зениту» корону.

- «Зенит» еще не чемпион, надо еще сыграть. Сыграем, тогда и будем праздновать, - цитирует защитника питерской команды Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Данил Круговой
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