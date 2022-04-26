Малком: «Зенит» сделал то, что должен был, а именно победил и увеличил отрыв от «Динамо»

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком поделился с журналистами своим мнением по поводу победы питерской команды над «Краснодаром».

Малко сказал Rusfootball.info, питерская команда очень хорошо изучила соперника и сделала то, что должна была, а именно победила и увеличила свой отрыв от идущего на втором месте в таблице московского «Динамо». Бразилец отметил, что у «Краснодара» отличные молодые футболисты, у которых есть всё для того, чтобы играть на высоком уровне.

Напомним, что «Зенит» обыграл «быков» со счётом 3:1 и оторвался от динамовцев на шесть очков.