Лепёхин: «Зенит» сделал большой шаг к чемпионству

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин рассказал журналистам о том, что думает по поводу шансов питерской команды на чемпионский титул в этом сезоне.

Лепёхин сказал «Матч ТВ», что его совсем не удивила победа «Зенита» над «Краснодаром», ведь питерская команда обладает самым сильным составом в РПЛ и достаточно стабильно выступает в чемпионате. Экс-игрок отметил, что «Зенит» сделал большой шаг к чемпионству, так что должно случиться чудо, чтобы питерский клуб не выиграл титул.

Напомним, что на данный момент подопечные Сергея Семака идут на первом месте и на шесть очков опережают московских динамовцев.