Сутормин: Надеюсь, что «Зенит» как можно раньше решит задачу с чемпионством

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин выразил надежду на то, что питерский клуб в ближайшее время досрочно оформит чемпионский титул.

Сутормин сказал «РБ-Спорту», что матч с «Краснодаром» получился непростым, а после пропущенного мяча даже появился небольшой нервяк. Полузащитник отметил, что теперь всё в руках и ногах футболистов «Зенита». Алексей надеется, что питерская команда сможет как можно раньше решить задачу с чемпионством.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 3:1 и на данный момент на шесть очков опережает идущих на втором месте московских динамовцев.