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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин: Надеюсь, что «Зенит» как можно раньше решит задачу с чемпионством

26 Апреля 2022 • 12:42 Комментировать
Краснодар
1:3
Зенит
окончен

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин выразил надежду на то, что питерский клуб в ближайшее время досрочно оформит чемпионский титул.

Сутормин сказал «РБ-Спорту», что матч с «Краснодаром» получился непростым, а после пропущенного мяча даже появился небольшой нервяк. Полузащитник отметил, что теперь всё в руках и ногах футболистов «Зенита». Алексей надеется, что питерская команда сможет как можно раньше решить задачу с чемпионством.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 3:1 и на данный момент на шесть очков опережает идущих на втором месте московских динамовцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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