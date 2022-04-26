Орлов раскритиковал защитников «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитников питерского «Зенита» в поединке с «Краснодаром».

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что центральные защитники «Зенита» Чистяков и Алип не умеют начинать быстрые атаки первым пасом. Комментатор отметил, что у него есть большие вопросы к Чистякову, который постоянно играет на прямых ногах и у которого явно нет школы игры в обороне. Орлов считает, что нельзя сравнивать Чистякова и Алипа с Ракицким, Ловреном и Ивановичем.

Напомним, что «Зенит» сумел переиграть «Краснодар» со счётом 3:1. Подопечные Сергея Семака уверенно лидируют в турнирной таблице.