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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов раскритиковал защитников «Зенита»

26 Апреля 2022 • 10:14 Комментировать
Краснодар
1:3
Зенит
окончен

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитников питерского «Зенита» в поединке с «Краснодаром».

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что центральные защитники «Зенита» Чистяков и Алип не умеют начинать быстрые атаки первым пасом. Комментатор отметил, что у него есть большие вопросы к Чистякову, который постоянно играет на прямых ногах и у которого явно нет школы игры в обороне. Орлов считает, что нельзя сравнивать Чистякова и Алипа с Ракицким, Ловреном и Ивановичем.

Напомним, что «Зенит» сумел переиграть «Краснодар» со счётом 3:1. Подопечные Сергея Семака уверенно лидируют в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Дмитрий Чистяков Нуралы Алип
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