Где смотреть матч «Краснодар» - «Зенит» онлайн

Программу 26-го тура Российской премьер-лиги в понедельник вечером будут закрывать «Краснодар» и «Зенит».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Зенит» рассчитывает снова защитить титул чемпиона России. В понедельник вечером команда Сергея Семака планирует раздобыть три очка в гостях у «Краснодара». Амбициозные «быки» идут в турнирной таблице Премьер-лиги шестыми и надеются финишировать в еврокубковой зоне.