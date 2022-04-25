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Где смотреть матч «Краснодар» - «Зенит» онлайн

25 Апреля 2022 • 03:03 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
7.90 5.10 1.38
Через 14 ч. 47 мин.

Программу 26-го тура Российской премьер-лиги в понедельник вечером будут закрывать «Краснодар» и «Зенит».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Зенит» рассчитывает снова защитить титул чемпиона России. В понедельник вечером команда Сергея Семака планирует раздобыть три очка в гостях у «Краснодара». Амбициозные «быки» идут в турнирной таблице Премьер-лиги шестыми и надеются финишировать в еврокубковой зоне.

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Зенит Краснодар
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КРАСНОДАР ЗЕНИТ
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25.04  19:00 Краснодар ... Зенит 6.40 4.30 1.53
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