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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» не планирует приглашать Осипенко

21 Апреля 2022 • 15:30 Комментировать (1)
Краснодар
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Зенит
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25.04 19:00

«Зенит» не заинтересован в защитнике «Ростова» и сборной России Максиме Осипенко, сообщают РИА Новости с ссылкой на собственный источник в клубе.

Ранее сообщалось, что питерский клуб готов рассмотреть Осипенко в качестве замены Деяну Ловрену на случай, если хорват покинет команду.

В текущем сезоне 27-летний защитник провёл за «Ростов» 25 матчей, забив в них два мяча. Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Осипенко в 3.5 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Максим Осипенко
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КРАСНОДАР ЗЕНИТ
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