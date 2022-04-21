«Зенит» не планирует приглашать Осипенко

«Зенит» не заинтересован в защитнике «Ростова» и сборной России Максиме Осипенко, сообщают РИА Новости с ссылкой на собственный источник в клубе.

Ранее сообщалось, что питерский клуб готов рассмотреть Осипенко в качестве замены Деяну Ловрену на случай, если хорват покинет команду.

В текущем сезоне 27-летний защитник провёл за «Ростов» 25 матчей, забив в них два мяча. Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Осипенко в 3.5 миллиона евро.