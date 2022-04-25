Аналитики назвали вероятность того, что «Зенит» не станет чемпионом России

Аналитики букмекерских контр провели пересмотрели шансы питерского «Зенита» на чемпионство после того, как «сине-бело-голубые» оторвались от ближайшего преследователя («Динамо») на шесть очков. Теперь вероятность того, что питерцы одержат победу в чемпионате составляет 95%. То, что «Зенит» не станет чемпионом – вероятность всего 5%.

Напомним, что питерскому клубу достаточно набрать шесть очков в оставшихся четырёх матчах, а если в следующем туре «Динамо» проиграет, а питерцы одержат победу, то «сине-бело-голубые» выиграют золотые медали уже 30 апреля.