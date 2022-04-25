Сторожук: «Оригинальным не окажусь, будем играть с «Зенитом» на победу»

И.о. главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Какой сценарий сегодняшнего матча для вас будет идеальным?

- Наверное, я оригинальным не окажусь, будем играть на победу. Мы играем дома, зачем тогда вообще выходить? Мы готовились очень серьезно, понимаем, что соперник не нуждается в каких-то комментариях и представлениях. Тем не менее, все равно мы будем играть в свой футбол и пытаться его навязать.

- Как обыграть сегодняшний «Зенит»?

- Если все вместе мы на каждом участке навяжем агрессивную борьбу. Я считаю, сегодня ключевым будет момент: кто выиграет борьбу, кто выиграет единоборства, кто в большей степени возьмет мяч под контроль, тот будет иметь преимущество.