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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак назвал причину отсутствия Дзюбы

25 Апреля 2022 • 19:02 Комментировать
Краснодар
0:2
Зенит
12.00 6.20 1.28
перерыв

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Краснодар» и «Зенит» в последнее время постоянно выдают зрелищные матчи с обилием голов от обеих команд. Вам как тренеру вообще нужен такой яркий футбол, или вы за прагматику?

- Я думаю, всем нужен яркий футбол. Что касается  качества игры, мы играем так, как хотим, и довольны. Если не играем так, как хотим, тогда недовольны. Открытый зрелищный футбол в этих матчах, это здорово. Мы всегда стремимся много забивать, и в последние годы команда демонстрирует атакующий футбол с большим количеством забитых мячей от сезона в сезон. В этом направлении мы и дальше хотим двигаться.

- Артём Дзюба не прилетел в Краснодар. Расскажите почему.

- У него мышечные проблемы, поэтому по состоянию здоровья не смог сегодня участвовать в матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Артём Дзюба
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КРАСНОДАР ЗЕНИТ
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Идет 45 минута Краснодар 0:2 Зенит 6.40 4.30 1.53
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