Семак назвал причину отсутствия Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Краснодар» и «Зенит» в последнее время постоянно выдают зрелищные матчи с обилием голов от обеих команд. Вам как тренеру вообще нужен такой яркий футбол, или вы за прагматику?

- Я думаю, всем нужен яркий футбол. Что касается качества игры, мы играем так, как хотим, и довольны. Если не играем так, как хотим, тогда недовольны. Открытый зрелищный футбол в этих матчах, это здорово. Мы всегда стремимся много забивать, и в последние годы команда демонстрирует атакующий футбол с большим количеством забитых мячей от сезона в сезон. В этом направлении мы и дальше хотим двигаться.

- Артём Дзюба не прилетел в Краснодар. Расскажите почему.

- У него мышечные проблемы, поэтому по состоянию здоровья не смог сегодня участвовать в матче.