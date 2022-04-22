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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал о том, как влияют матчи «Динамо» на его команду

22 Апреля 2022 • 16:25 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
7.20 4.80 1.42
25.04 19:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о конкуренте в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Влияют ли матчи «Динамо» на мотивацию и настрой команды? Конечно, в какой-то степени влияет: когда динамовцы выигрывают — это дополнительная мотивация и понимание, что нет права на ошибку. Когда теряют очки, то это немного расхолаживает», - приводит слова Семака официальный сайт клуба. Также он отметил, что нужно смотреть на свою игру, если игра будет качественной, то и победы будут. 

«Зенит» занимает первое место в РПЛ после 25 туров. Команда имеет в активе 55 очков и опережает «Динамо» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сергей Семак РПЛ
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