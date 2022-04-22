Семак рассказал о том, как влияют матчи «Динамо» на его команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о конкуренте в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Влияют ли матчи «Динамо» на мотивацию и настрой команды? Конечно, в какой-то степени влияет: когда динамовцы выигрывают — это дополнительная мотивация и понимание, что нет права на ошибку. Когда теряют очки, то это немного расхолаживает», - приводит слова Семака официальный сайт клуба. Также он отметил, что нужно смотреть на свою игру, если игра будет качественной, то и победы будут.

«Зенит» занимает первое место в РПЛ после 25 туров. Команда имеет в активе 55 очков и опережает «Динамо» на три балла.