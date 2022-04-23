Агент Вендела и Алберто рассказал о будущем игроков в «Зените»

Агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела и форварда Юри Алберто рассказал о дальнейших планах футболистов.

В интервью Sport24 агент заявил, что говорить о том, останутся ли футболисты в команде на следующий сезон преждевременно. Представитель бразильцев считает, что ситуация будет складываться от обстановки в мире и от решения на следующий сезон, что касается еврокубков.

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 12 миллионов евро. В составе команды из Санкт-Петербурга он провел 51 матч во всех турнирах и смог забить 6 голов, при этом он отдал столько же результативных передач. Контракт 24-летнего бразильца рассчитан до лета 2025 года.

Юри Альберто стал игроком «Зенита» зимой 2022 года. Он перешел из бразильского «Интернасьонала» за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл 11 матчей за российский клуб, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Соглашение с 21-летним бразильцем рассчитано до лета 2027 года.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав после 25 туров 55 очков. Ближайший преследователь «Динамо» имеет в активе 52 очка.