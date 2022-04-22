Мостовой объяснил, как отсутствие еврокубков скажется на уровне российского футбола

Бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о российском футболе.

«При всем хорошем, что у нас есть: стадионы, финансы, у нас в последние годы все печально, мы в рейтинге за десяткой. Конечно, уровень будет падать. И сейчас в некоторых играх это видно», — сказал Мостовой «Спорт-Экспрессу».

Бывший футболист добавил, что для прогресса необходимо играть в Европе, чтобы было с чем сравнивать. Мостовой отметил, что после отъезда иностранцев из российских команд уровень футбола в Российской премьер-лиге заметно упал. В клубах остались всего 2-3 легионера, а выделить некого.

Ранее ФИФА и УЕФА разработали проект, который позволяет иностранным футболистам покидать российские клубы без ущерба себе. А это значит, что легионер, покинувший команду, сможет перейти в любой другой клуб, несмотря на закрытое трансферное окно.

Единственной командой, из которой ушли все легионеры оказался «Краснодар». Клуб покинули не только футболисты, но и тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке.

После 25 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. Вторым идет «Динамо» с 52 очками, тройку лидеров замыкает ЦСКА (44).