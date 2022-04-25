«Зениту» нужно набрать 6 очков в четырех оставшихся турах для победы в РПЛ

В матче 26-го тура «Зенит» на выезде победил «Краснодар» со счетом 3:1.

Таким образом, команда Сергея Семака набрала 58 очков и оторвалась от ближайшего преследователя «Динамо» на 6 очков.

Поэтому, «сине-бело-голубым» в оставшихся четырех матчах чемпионата России будет достаточно набрать 6 очков для досрочной победы в РПЛ.

«Зениту» предстоит сыграть против «Локомотива» (д), «Химок» (г), «Спартака» (г) и «Нижнего Новгорода» (г).

«Зенит» является восьмикратным победителем чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга может оформить четвертое чемпионство подряд. «Зенит» побеждает в РПЛ с сезона-2018/19. До него победителем Российской премьер-лиги был «Локомотив».