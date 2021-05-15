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Кирьяков: «Допускаю, что «Спартак» оступится в Грозном»

15 Мая 2021, 15:39,

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от последнего тура и разобрал его интриги.

- Какие для вас главные интриги тура?

- Борьба за второе место и битва за прямой вылет. Плюс за четвертое место тоже пока команды сражаются.

- Допускаете, что «Спартак» может оступиться в игре с «Ахматом»?

- Допускаю. Все будет зависеть от того, насколько «Ахмат» выйдет мотивированным на то, чтобы выиграть последний матч в неудачном для себя сезоне. Наверняка грозненцы захотят хлопнуть дверью и подпортить спартаковцам праздник. Если они выйдут на этот матч с настроем победить, то «Спартаку» будет сложно. Там всем тяжело играть. Плюс многое будет зависеть от выбора составов на игру.

- Но для «Спартака» это будет главный матч сезона. Думаете, что от хозяев будет многое зависеть?

- Нам  известно, что «Спартак» может играть непредсказуемо. Будучи фаворитом, команда уступала на своем после даже такому сопернику, как «Уфа» - явному аутсайдеру. Они проиграли этот матч безвольно, поэтому от «красно-белых» всего можно ожидать. 

- За Лигу конференций борются сразу три команды: «Рубин», «Сочи» и ЦСКА, который отстает от конкурентов на два очка. Кто-то один окажется лишним. Смогут ли «армейцы» кого-то вытеснить из пятерки?

- Последний матч с «Краснодаром» оставляет надежды. Команда проявила характер, хотя начало матча было полностью проиграно и, казалось, это все, шансов нет. Но «армейцы» проявили характер, и это вселяет определенный оптимизм у болельщиков. Но это был один матч хорошего уровня под руководством Олича. Я не беру встречи с «Тамбовом» и другими слабыми соперниками, когда этот тренер только пришел в команду. Говорю о матчах с хорошими командами. Мы видели, что «армейцы» явно уступают. А игра с «Краснодаром» может переломить неудачную серию ЦСКА и добавить футболистам куража, который необходим, чтобы добиваться своих целей. Понятно, что сейчас ничего уже не зависит от «армейцев» в борьбе за еврокубки. Им надо победить и надеяться, что конкуренты потеряют очки. Но в футболе все возможно, поэтому шансы есть.

- При этом у ЦСКА самый сложный соперник среди конкурентов - он играет с «Динамо», тогда как «Рубин» - с «Ротором», а «Сочи» - с «Химками»?

-  Так и есть. Но «Ротору» обязательно нужно выиграть, и он будет биться. Тем более, по игре видно, что казанцы немного просели. У «Ротора» есть шанс. Ведь команде во многих матчах не везло, и она из-за этого проигрывала. Но ЦСКА не нужно пристально смотреть в сторону других матчей. Им надо смотреть на себя и сделать все, что от них зависит. Игра с «Динамо» будет очень интересной. Я собираюсь ее посетить.

- Кто вылетит в ФНЛ напрямую: «Ротор», «Уфа» или «Арсенал»? Любопытно, что «Уфа» и «Арсенал» играют между собой, и кто-то точно потеряет очки. Кто вам меньше всего понравился в этом сезоне по игре?

- У «Ротора» совсем уж безнадежная ситуация. Они на какое-то время ее выправили, потом была смена тренера, неудачная серия. Но видно, что команда цепляется, бодается, хотя по месту в таблице, это основной кандидат на прямой вылет.

- А что касается двух других претендентов на понижение в классе?

- Интрига сохраняется тем, что «Уфа» и «Арсенал» играют между собой. В этом вижу шанс для «Ротора» спастись.  А вот если бы «Арсенал» выиграл у «Рубина» в предыдущем туре, и закрыл бы вопрос вылета, было бы понятно, что у волгоградцев оставалось совсем мало шансов. А сейчас еще есть вероятность не вылететь напрямую, если они сделают все возможное и добьются победы. По игровым качествам, туляки превосходит своих конкурентов на понижение в классе. Да и по составу тоже - у них более мастеровитые футболисты.

- А про Уфу» что скажете?

-  «Уфа» - это стабильный боец. Она не хватает звезд с неба, но борется в каждом матче. Там меньше футбола и больше борьбы. Хотя со «Спартаком» они провели показательный матч, и если бы играли так на протяжении всего сезона, то вопрос о вылете не стоял бы.

Елена Григорьевская

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Уфа, Арсенал Тула, Ротор, Сергей Кирьяков
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