Талалаев: «Для нас принципиально уйти с хорошим настроением, чтобы болельщики в Чечне были довольны этим сезоном»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Последний бой он трудный самый. Для нас принципиально уйти с хорошим настроением, чтобы болельщики в Чечне были довольны этим сезоном. Все, кто готов на 100%, сегодня в составе.

- Как я понимаю, чемоданного настроения нет, все хотят именно победить?

- Сейчас игра покажет. Но самое главное, чем мы занимались, настраивали, чтобы вышли с полной самоотдачей, потому что как мы видим, когда мы стартуем не в правильном настрое, судьба матча складывается не по нашему сценарию.