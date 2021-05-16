Талалаев: «Для нас принципиально уйти с хорошим настроением, чтобы болельщики в Чечне были довольны этим сезоном»

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16 Мая 2021, 14:14,
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».
- Последний бой он трудный самый. Для нас принципиально уйти с хорошим настроением, чтобы болельщики в Чечне были довольны этим сезоном. Все, кто готов на 100%, сегодня в составе.
- Как я понимаю, чемоданного настроения нет, все хотят именно победить?
- Сейчас игра покажет. Но самое главное, чем мы занимались, настраивали, чтобы вышли с полной самоотдачей, потому что как мы видим, когда мы стартуем не в правильном настрое, судьба матча складывается не по нашему сценарию.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ахмат, Андрей Талалаев