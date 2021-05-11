​Гулиев покидает «Спартак»

«Спартак» и Аяз Гулиев достигли договорённости о расторжении трудового договора. Об этом sport24 рассказал пресс-атташе московского клуба Ярослав Кулемин. Он отметил, что бумаги пока не подписаны.

Стоит сказать, что Аяз Гулиев давно не играл за «Спартак». В своё время полузащитник был сослан во вторую команду на фоне конфликта с главным тренером московской команды Доменико Тедеско.

Всего за первую команду «Спартака» Гулиев провёл 26 матчей, в которых отметился одним результативным ударом.

Перед последним туром российского чемпионата «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. В воскресенье, 16 мая, «красно-белые» сыграют против «Ахмата».