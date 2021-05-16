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Газизов – о втором месте «Спартака»: «Надеюсь, что в этом присутствует и моя долька»

16 Мая 2021, 19:25,

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, занимавший в первой части сезона схожий пост в «Спартаке», прокомментировал выход «красно-белых» в Лигу чемпионов.

«Я надеюсь, что в этом присутствует и моя долька», - цитирует Газизова sport24.

Отметим, что «Спартак» сегодня сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), хотя уступал грозненскому клубу после первого тайма со счётом 0:2. «Локомотив», являвшийся главным конкурентом «красно-белых» в борьбе за серебряные медали, обыграл «Урал» (1:0), но этого оказалось недостаточно.

Что касается «Уфы», то башкирский клуб обыграл дома тульский «Арсенал» (2:1) и сохранил прописку в РПЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов
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